Casinò Campione, confermata l'ammissione al concordato

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Il tribunale di Como ha confermato l'ammissione al concordato preventivo con continuità del Casinò di Campione, fissando l'udienza per il voto dei creditori al 19 settembre. Lo si legge in una nota.

Lo scorso 24 giugno la società Casinò di Campione Spa aveva depositato un piano industriale aggiornato, predisposto dalla società di consulenza direzionale Vitale-Zane & Co. con l'intervento dei partner Stefano Zane e Nicola Boni per riflettere le dinamiche registrate dalla casa da gioco dalla riapertura di fine gennaio. Per il tribunale il piano aggiornato testimonia il buon andamento dei primi mesi di attività del Casinò, "confermando - spiega il comunicato - la prospettata capacità di generazione di flussi di cassa al servizio del debito concordatario".

Il piano originario era stato predisposto nel giugno 2021 con il Casinò chiuso da ormai tre anni. La ripartenza del Casinò verrà ulteriormente rafforzata dagli interventi in programma, come la riattivazione del poker e l'affitto di spazi commerciali destinati ad ospitare attività e prodotti di alta gamma. (ANSA).