Vino: posata prima pietra Casa Buttafuoco in Oltrepò Pavese

(ANSA) - PAVIA, 04 LUG - Diventa realtà il progetto della nuova "Casa del Buttafuoco Storico", a Canneto Pavese (Pavia) sulle colline dell'Oltrepò Pavese. E' stata posata oggi la prima pietra di quella che sarà un'enoteca moderna, "concepita - si legge in un. comunicato - con tecniche costruttive sostenibili, luogo di incontro e spazio di degustazione, formazione e vendita, all'altezza di uno dei vini più rappresentativi del territorio, che si presenta ogni anno a esperti, buyer, giornalisti e appassionati". Sarà pronta per la primavera del 2023.

"La realizzazione della nostra nuova 'casa', dopo tanti anni di attività del Club - ha sottolineato Davide Calvi, presidente del Club del Buttafuoco Storico -, è per noi una tappa importante: non un traguardo, ma ancora un passo in avanti perché questo vino diventi sempre di più il simbolo della qualità indiscussa di un intero comparto, a ragione dell'ottimo lavoro svolto dai viticoltori, della cura che ogni giorno esprimono per la vigna e i prodotti che ne derivano".

E se è vero che il Buttafuoco Storico rappresenta una nicchia - 22 ettari, 17 produttori e 90mila bottiglie l'anno in Oltrepò Pavese - è altrettanto vero che si tratta di un'icona: un vino "fermo" di alta qualità in una terra di vini "mossi". (ANSA).