Lombardia: Fontana, mi aspetto conferma del centrodestra

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "Io mi aspetto la conferma del centrodestra. E basta". Lo ha detto il presidente della Lombardia, rispondendo a chi gli chiedeva se si aspettasse un passo indietro dalla vicepresidente Letizia Moratti, che si è detta disponibile ad una candidatura alle prossime elezioni regionali, al termine dell'incontro a Palazzo Pirelli con il leader della Lega, Matteo Salvini, i consiglieri e gli assessori leghisti. "Degli alleati ho letto le dichiarazioni che sono state rese e tutti indicavano in me come il possibile candidato.

Quindi oltre non posso sapere", aggiunge a proposito della sua ricandidatura, dopo l'investitura della Lega. (ANSA).