Dimentica borsa in metro e arrivano artificieri, denunciato

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - E' costata una denuncia per interruzione di pubblico servizio a un peruviano di 24 anni la dimenticanza di una borsa, con all'interno la batteria di una bicicletta elettrica, a bordo di un convoglio della Linea 5 della metropolitana milanese.

La circolazione lungo la linea è stata interrotta per alcune per consentire agli artificieri dei carabinieri di intervenire.

La circolazione è rimasta ferma tra le stazioni di Garibaldi e Zara e l'Atm ha messo a disposizione degli autobus sostitutivi.

Sul posto anche i vigili del fuoco. (ANSA).