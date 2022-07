Si tuffa nel fiume Adda, 36enne muore annegato

(ANSA) - BERGAMO, 03 LUG - Un 36enne di origini senegalesi è morto annegato oggi pomeriggio nell'Adda tra Medolago (Bergamo) e Cornate (Monza e Brianza), dopo essersi tuffato per rinfrescarsi. Alcuni bagnanti lo hanno visto scomparire nelle acque del fiume e hanno dato l'allarme.

Immediato l'intervento dei sommozzatori di Treviglio, che lo hanno recuperato e hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche il 118. Il cadavere è stato poi trasferito all'obitorio dell'ospedale di Vimercate. Il trentaseienne abitava in provincia di Milano ed era regolare in Italia. (ANSA).