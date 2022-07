Malore dopo esibizione, muore Cripezzi dei Camaleonti

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO, 03 LUG - Antonio Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti, è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti). Il decesso sarebbe dovuto a cause naturali: un malore, nella notte, non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri.

Cripezzi, milanese di 76 anni, in passato aveva già avuto problemi di salute. Ieri sera si era esibito con i Camaleonti al parco Villa de Riseis di Pescara. Dopo l'esibizione una cena con lo staff e alcuni fan e poi il rientro in hotel.

"Il mio caro amico di una vita se ne è andato nel sonno - scrive su Twitter Mario Lavezzi, tra i fondatori dei Camaleonti -. Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti vissuti insieme, che terrò sempre nel mio profondo caro amico". (ANSA).