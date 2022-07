Musica: Notti Trasfigurate a Villa Simonetta

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Dopo il recentissimo successo de La bohème al Teatro Lirico, evento clou delle celebrazioni dei 160 anni della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, gli studenti tornano sul palco. Notti Trasfigurate, la tradizionale rassegna estiva di concerti, viene ufficialmente inaugurata a Villa Simonetta, sede della Civica, il 4 luglio: cinque sere, fino all'8 luglio, si terranno due concerti alle 19.30 e alle 21.

Sono tre le sezioni con un filo conduttore, che valorizza l'incrocio tra generi e stili: canto, musica antica, musica da camera, jazz, ricerca musicale.

L'obbiettivo di Notti Trasfigurate è moltiplicare il pubblico e, come nella scorsa edizione, offrire l'occasione di immergersi nell'esperienza totalizzante di UanTuUan (One to One), momento di ascolto inedito: un approccio originale ed esclusivo alla musica e allo spazio che la circonda. Ogni giorno, poi, dalle 18 alle 19.30, all'interno della piccola e preziosa Cappella gentilizia di Villa Simonetta: un solo ascoltatore per volta potrà ascoltare per circa 15 minuti delle musiche suonate dagli studenti della scuola che si alterneranno, uno alla volta, muovendosi tra strumenti e generi differenti. Si potrà in questo modo vivere un'esperienza unica sperimentando la fusione tra spazio e suono. (ANSA).