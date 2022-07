Spaccio di droga nel Comasco, denunce e sequestri

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Si è conclusa con 17 denunce e il sequestro di oltre sei chili di stupefacente e di quasi 22mila euro in contanti, un'operazione antidroga della guardia di finanza di Como. In alcuni mesi di indagine, le fiamme gialle hanno ricostruito l'approvvigionamento di 11 chili di marijuana, di oltre 5 chili di hashish e non meno di 143 cessioni delle stesse sostanze. Le perquisizioni eseguite nei confronti degli indagati hanno portato anche al sequestro di un machete e della riproduzione di una pistola Beretta 92, priva del tappo rosso, munita di 100 cartucce a salve.

A far scattare l'operazione era stato il sequestro di modiche quantità di hashish nei confronti di un giovane, nei pressi del comune di Veniano (Como). I successivi approfondimenti hanno condotto a circoscrivere il perimetro d'indagine attorno a due soggetti, di origine colombiana, residenti nel medesimo comune.

Utilizzando la loro abitazione come base, i due gestivano una fitta rete di distribuzione di droga non soltanto a Veniano, ma anche ad Appiano Gentile, anche nei confronti di soggetti minorenni. (ANSA).