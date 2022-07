Pride Milano: Baby K sul palco, 'onorata di tornare'

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Dopo la partecipazione nel 2019, Baby K torna anche quest'anno protagonista del Milano Pride, main artist del grande evento finale di domani, sabato 2 luglio, all'Arco della Pace.

La forza dell'autodeterminazione, l'importanza della lotta a sostegno dei valori in cui si crede, la resistenza, l'amore che conta sopra ogni cosa sono temi che Baby K affronta non solo nelle sue canzoni, ma che porta avanti anche nella vita di tutti i giorni e che celebrerà sul palco del Milano Pride.

"Sono onorata di tornare - commenta l'artista - per unirmi ancora una volta al coro di voci che sostengono l'amore in tutte le forme e in tutti colori, grazie Milano Pride".

La cantautrice porterà live tutti i suoi grandi successi e il suo nuovo singolo "Bolero" (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), nato dalla collaborazione con Mika.

(ANSA).