Fumo in carrozza, esercitazione su nuova linea metro Milano

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Un convoglio invaso dal fumo, con a bordo alcuni passeggeri bloccati in una carrozza. E' lo scenario della esercitazione che la scorsa notte ha visto impegnati i vigili del fuoco e personale dell'Atm, l'azienda dei trasporti milanese, sulla nuova linea metropolitana M4 di prossima apertura, tra le stazioni Repetti e Linate.

"L'iniziativa è servita, oltre che per far conoscere i luoghi della nuova metropolitana al personale di soccorso, anche per cercare una sintesi nel coordinamento tra i vari enti", spiegano i vigili del fuoco che hanno simulato l'evacuazione dei passeggeri. (ANSA).