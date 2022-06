Un chilogrammo di coca in auto, arrestata tedesca

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - I funzionari dell'Agenzia dei Monopoli d delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso hanno arrestato una donna tedesca che, nella sua auto, proveniente dalla Svizzera. nascondeva oltre un chilo di cocaina al valico di Brogeda.

La dichiarazione di non avere nulla a bordo non aveva convinto i funzionari doganali e i militari della Guardia di Finanza hanno deciso di controllare meglio il mezzo: dentro, un panetto di cocaina di oltre un chilo.

All'esito delle operazioni, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la donna è stata arrestata (ANSA).