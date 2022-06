Ucraina: una mitragliatrice coperta da libri contro la guerra

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Una grande mitragliatrice, inequivocabile simbolo di conflitto, sommersa da libri senza titolo e senza autore, simbolo senza tempo della forza della cultura e della libertà di espressione contro i modelli di prevaricazione e distruzione, è l'installazione in vetrina alla Libreria Feltrinelli di Viale Pasubio a Milano.

Protagonista il collettivo LibriBianchi, al quale laFeltrinelli ha affidato il progetto site specific dal titolo "Books have the power" che da oggi anima alcune delle vetrine dell'edificio disegnato dagli architetti Herzog&DeMeuron.

"laFeltrinelli e LibriBianchi - spiega una nota - condividono l'urgenza di condannare la violenza come strumento politico e di sensibilizzare il pubblico dei lettori sul pericoloso processo di normalizzazione della guerra, che continua ad essere protagonista dell'agenda internazionale al posto di diplomazia e pace". (ANSA).