Turismo: Milano aderisce all'indice globale di sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Milano abbraccia il turismo sostenibile: la città ha aderito al Global Destination Sustainability Index (GDS-Index), il programma internazionale che valuta e misura le performance di sostenibilità delle destinazioni turistiche e lo fa in un momento di ripresa degli arrivi, che nel secondo trimestre dell'anno, sono tornati a livelli pre Covid, con un terzo di viaggiatori rappresentato dagli under 30.

Il GDS-Index (https://www.gds.earth/) include, nelle top 20 destinazioni turistiche del pianeta valutate nel 2021, città come Copenaghen, Bruxelles, Glasgow e Melbourne. Obiettivo di Milano è di unirsi nel 2022 al gruppo delle migliori città globali per la sostenibilità turistica.

"Consideriamo l'adesione di Milano al GDS-Index come un ulteriore impegno per la nostra comunità a implementare azioni concrete per la sostenibilità, anche in vista dell'appuntamento con le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026" ha commentato Elena Vasco, Segretario Generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Un "momento fondamentale" secondo Luca Martinazzoli, General Manager di Milano & Partners per una città creativa che ha una "strategia di sviluppo della città chiaramente orientata verso la sostenibilità e l'inclusione". Di questo si è parlato nel doppio evento con il Turismo Sostenibile a Milano, con incontri a Palazzo Giureconsulti e in diretta streaming, con il Tavolo Giovani #SustainableTourism durante il quale sono state presentate dieci soluzioni innovative progettate da startup nell'ambito del settore turistico. E con Cantiere Futuro - Destinazione sostenibilità, iniziativa realizzata da Punto Impresa diggitale della Camera di Commercio in collaborazione con Wired per delineare trend, suggestioni e progetti per la città del prossimo futuro. (ANSA).