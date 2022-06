Musica: aggiunta terza data per Mengoni a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Mengoni fa tris a Milano con il nuovo progetto live nei palazzetti, per cui sono 70.000 i biglietti venduti già nei primi 5 giorni di prevendita. Dopo il tutto esaurito registrato dal live al Mediolanum Forum previsto per il 5 ottobre e la seguente apertura della seconda data il 7 ottobre, e il sold out della data a Mantova del 2 ottobre con il raddoppio il 3 ottobre, si aggiunge il terzo concerto a Milano l'8 ottobre e raddoppia la prima data romana al Palazzo dello Sport del 21 ottobre con un nuovo live il 22 ottobre.

Le vendite per le nuove date dell'8 ottobre a Milano e del 22 ottobre a Roma sono aperte dalle ore 11.00 di domani, venerdì 1 luglio, su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. P Mengoni live 2022, prodotto e organizzato da Live Nation, porterà Mengoni, dopo Mantova (2 ottobre e 3 ottobre), a Milano (5 ottobre, 7 ottobre e 8 ottobre), Torino (12 ottobre), Bologna (14 ottobre), Pesaro (16 ottobre), Firenze (18 ottobre), Roma (21 ottobre e 22 ottobre) ed Eboli (27 ottobre).

L'annuncio del tour indoor è arrivato direttamente dal palco di San Siro, il primo stadio di Marco, tutto esaurito. (ANSA).