Milan, Maldini: "Abbiamo rinnovato e siamo contenti"

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - "È tutto a posto, all'ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui e della stagione. Siamo contenti di programmare un futuro sempre vincente". Lo dice il dt del Milan, Paolo Maldini, all'uscita dalla sede del club, commentando la notizia dell'intesa trovata per il rinnovo contrattuale. "Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c'è tempo. Siamo partiti un po' in ritardo - ammette Maldini - ma recupereremo. Sono molto felice". (ANSA).