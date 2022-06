Asllani: 'Essere all'Inter un'emozione unica'

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - "È un'emozione bellissima, ho vent'anni e indossare questa maglia per me è un'emozione unica.

Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione, cercherò di dare il massimo". Sono le prime parole da giocatore dell'Inter di Kristjan Asllani, intervistato da Inter Tv dopo la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro.

"Non l'avrei mai immaginato, sono partito dall'Albania quando avevo 2 anni e sono arrivato in Italia. Ho fatto tutta la scuola qua, ho iniziato a giocare a calcio in Italia e non mi sarei mai immaginato questo - ha proseguito Asllani, che in nerazzurro vestirà il numero 14 -. Non so a chi mi ispiravo, ma è vero che non mi staccavo mai dal pallone, adesso ho la fortuna di poter giocare con Brozovic che è un mediano fortissimo. A San Siro è arrivato il mio primo gol ed ero molto felice, ma adesso forse lo sono ancora di più. Messaggio per i tifosi? Io sono pronto e ai tifosi chiedo solamente di supportarci il più possibile".

(ANSA).