Terrorismo, legale Pietrostefani: 'Non è un pacco postale'

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "La Francia ha deciso 25 anni fa che l'avrebbe accolto e le persone non sono pacchi postali che possono essere rispediti indietro. E' una decisione ragionevole presa per la tutela delle persone e del radicamento familiare ed esprimo soddisfazione, anche perché ho sempre pensato che lui sia innocente". Lo ha spiegato, parlando con l'ANSA, l'avvocato Alessandro Gamberini, legale italiano dell'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Calabresi e per il quale oggi i giudici francesi hanno negato l'estradizione.

