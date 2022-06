Incendi distrugge villa nel Varesotto, due feriti lievi

(ANSA) - CUNARDO, 29 GIU - Un incendio ha distrutto questa mattina una villa bifamiliare nel comune di Cunardo (Varese).

Nel tentativo di spegnere le fiamme uno dei residenti è rimasto ferito in modo lieve, mentre un vigile del fuoco si è infortunato cadendo. Entrambi sono stati trasportati e visitati in ospedale. Ancora sconosciute le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, che solo dopo alcune ore di lavoro sono riusciti a domare le fiamme. L'abitazione, a causa dei danni subiti, è stata dichiarata inagibile. (ANSA).