Via ai lavori per trasformare la Necchi in un quartiere di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 28 GIU - Sono iniziate oggi le attività di demolizione dei vecchi fabbricati della Necchi, la storica fabbrica di Pavia chiusa da oltre 20 anni. Il primo edificio ad essere distrutto è il 'Lingottino', in fondo al viale d'ingresso del complesso: un'area dismessa di undici ettari, che ora verrà recuperata dalla società che l'ha rilevata tre anni fa per rigenerarla e farla diventare un nuovo quartiere della città con due piazze (una delle connessioni e una della memoria), un hotel, uno studentato per universitari, aree per il tempo libero, la ristorazione, l'intrattenimento, la residenza temporanea, uffici e negozi, una nuova fermata della linea ferroviaria S13 (che collega Pavia a Milano) e il sottopasso; la nuova radiale di ingresso-uscita da Pavia, spazi a verde pubblico e privato dedicati allo sport e alla socialità.

"L'avvio della demolizione è particolarmente significativo e simbolico per la città perchè riguarda un edificio noto ai pavesi per la sua storia e che, purtroppo, da anni versa in condizioni di pericolosità e abbandono", ha sottolineato l'ingegner Paolo Signoretti, ceo di 'Supernova' (da una famosa macchina per cucire prodotta alla Necchi) , il nome del futuro quartiere.

"E' con atti concreti come questo - ha affermato il sindaco Mario Fabrizio Fracassi - che la nostra amata città tornerà al suo massimo splendore, lo dobbiamo a Pavia, ai pavesi e a Vittorio Necchi". (ANSA).