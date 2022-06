Menotti in Sormani, 30 eventi a Milano fra teatro e musica

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Da Paolo Rossi a Peppe Servillo: il cortile della biblioteca Sormani di Milano si anima dal 4 luglio al 3 agosto con la terza edizione di teatro 'Menotti in Sormani' cartellone di eventi nato nell'estate del 2020, quando la pandemia di Covid aveva iniziato ad attenuarsi, che attraversa generi e stili diversi.

Sono in tutto trenta gli appuntamenti previsti. Romina Mondello sarà Jackie l'11 e 12 luglio, mentre il 7 luglio Peppe Servillo e Anidride Solforosa saranno protagonisti dell'omaggio a Lucio Dalla 'Il giorno aveva cinque teste'. Il 15 toccherà a Paolo Rossi con Pane o libertà, mentre il giorno dopo il suo omonimo Danilo Rossi, virtuoso della viola, sarà protagonista del new gipsy project. Collettivo Menotti, Banda Osiris (la serata inaugurale) e Ottetto di fiati dell'Orchestra dell'Università degli Studi di Milano sono solo alcuni degli altri eventi previsti. (ANSA).