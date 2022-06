Giornalista morto: procuratore Lodi, ipotesi incidente

(ANSA) - LODI, 28 GIU - Un incidente. Questa è la direzione in cui si stanno concentrando le indagini di investigatori e inquirenti dopo il ritrovamento del cadavere di Pierangelo Rapanati, 57 anni, ex sindaco e giornalista, nel giardino della sua casa a Corte Palasio, nel Lodigiano.

"Allo stato delle attuali risultanze investigative - ha spiegato il procuratore Domenico Chiaro - il rinvenimento della persona deceduta è da collegarsi, con maggiore probabilità, a un evento accidentale con esclusione di condotta volontaria di terze persone. Sono in corso, comunque, approfondite indagini volte a ricostruire con certezza assoluta la dinamica dell'evento". (ANSA).