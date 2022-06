Fondazione Fiera Milano: anno scorso utile di 5,8 milioni

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Il Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato di Fondazione Fiera Milano, che presenta un utile pari a 5,8 milioni e una crescita del patrimonio netto di 729 milioni, in aumento rispetto al 2018 del 10%.

Cresce anche il margine operativo lordo, che passa da 21,9 milioni del 2020 ai 37,2 milioni del 2021, così come aumentano il valore della produzione operativa e il valore aggiunto.

L'indebitamento finanziario a medio e lungo termine si riduce a poco meno 82 milioni contro gli 89 milioni precedenti, mentre i finanziamenti a medio e lungo termine restano costanti ma migliorano in termini di qualità, allungando le scadenze e abbassando il costo medio grazie all'incremento della quota finanziata dalla Banca europea per gli investimenti.

Con la chiusura dell'esercizio 2021 e l'approvazione del relativo bilancio si è concluso il mandato degli amministratori in carica per il periodo 2019-21, triennio durante il quale il Consiglio ha varato e attuato un piano industriale da oltre 50 milioni di investimenti.

"Archiviamo il 2021 con grande soddisfazione, consapevoli di aver profuso il massimo impegno per la gestione di questi due anni difficili, tra i più complicati nei nostri 102 anni di storia", commenta Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano. "Abbiamo posto le basi per la ripartenza della Fiera di Milano e del settore in generale, che per buona parte rappresenta un driver di crescita del Made in Italy nel mondo e per la ripartenza di tutto il nostro Paese", aggiunge Pazzali.

(ANSA).