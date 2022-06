Sorpresa a Monza, il centrosinistra vince in rimonta

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Il secondo mandato resta un tabù a Monza. Dario Allevi, sindaco uscente del centrodestra che aveva chiuso il primo turno con un vantaggio di 7 punti percentuali, non è riuscito nell'impresa. Al ballottaggio ha vinto il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto, che non ha atteso la conclusione dello spoglio per recarsi in Comune. "Immagino si debba aspettare la conferma ufficiale - afferma contattato telefonicamente dall'ANSA - ma da quello che sembra si sta delineando un risultato abbastanza netto, frutto di una campagna basata su idee e proposti".

Insegnante di 60 anni, attivo nel panorama politico monzese da sempre e già consigliere comunale d'opposizione, Pilotto ha vinto le elezioni appoggiato da una coalizione che comprende tutte le forze di sinistra dal Pd ad Articolo 1 e SI, oltre ad Azione, Italia Viva, Psi, Europa Verde e alcune liste civiche.

"Sono con cento persone e stiamo salendo in sala stampa in Comune. Dopodiché ci abbracceremo e andremo a dormire, perché c'è bisogno di lavorare per la città", commenta a caldo -.

Durante la campagna elettorale ho cercato a tutti i costi il confronto", senza mai "alzare i toni o aggredire verbalmente".

Sulla sconfitta del centrodestra ha pesato anche l'astensionismo, con i votanti in calo di 10 punti percentuali rispetto a due settimane fa. Pilotto parla comunque di una vittoria costruita "tenacemente, dalla costruzione del manifesto, passando per le primarie, al programma e alla campagna elettorale". Uno sforzo che, evidentemente, "è stato compreso dai cittadini - conclude Pilotto - Negli ultimi giorni avevamo la sensazione che si sarebbe profilato un testa a testa siamo partiti dall'ascolto e da lì ripartiremo per governare".

