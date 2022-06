Schiacciato da macchinario in azienda nel Milanese,grave operaio

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 27 GIU - Un operaio é rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un macchinario, all'interno di un'azienda a Legnano (Milano), questa mattina. A quanto emerso il lavoratore ha riportato traumi alla testa, al torace, alla schiena e a un braccio. I soccorritori, chiamati dai colleghi, hanno lavorato a lungo per stabilizzarlo prima del trasporto in ospedale. L'intervento del 118 e dei carabinieri è ancora in corso. (ANSA).