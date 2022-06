Covid: ospedale in Fiera Milano diventerà un presidio fisso

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - L'ospedale realizzato in Fiera a Milano per ospitare terapie intensive durante la pandemia diventerà un presidio sanitario permanente. Lo ha annunciato il presidente lombardo Attilio Fontana durante l'evento 'Salute - Direzione Nord' organizzato al Palazzo delle Stelline di Milano.

L'ospedale - è l'ipotesi più accreditata - traslocherà in un'aerea dove era stato allestito un punto tamponi, ossia l'ex caserma dell'Aeronautica militare di Gallarate.

"Credo che si ricostruirà quel gioiello che era stato ricostruito all'interno della Fiera di Milano - ha spiegato Fontana - si ricostituirà quindi quell'eccellenza sanitaria che speriamo di non dover mai più utilizzare", ma che è "una grande garanzia che una Regione come la Lombardia deve avere per non essere mai più presa alla sprovvista". (ANSA).