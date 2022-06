Ballottaggi, alle 23 la chiusura dei seggi

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Hanno chiuso alle 23 i seggi per i ballottaggi che si sono svolti in 65 comuni in tutta Italia, 13 dei quali in Lombardia.

Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che alle 23 si trovano ancora nei locali del seggio; quindi dichiara chiusa la votazione. Subito dopo la chiusura, iniziano in tutte le sezioni le operazioni di riscontro, ovvero l'accertamento del numero di coloro che hanno votato e il conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta, per accertare che il loro numero corrisponda con quello degli elettori della sezione che non hanno votato. Compiute le operazioni di riscontro, appena chiusi i seggi inizia immediatamente lo scrutinio.

Al voto in Lombardia due capoluoghi: Como - dove la sfida è tra Barbara Minghetti, candidata del centrosinistra, e Alessandro Rapinese, al terzo tentativo in 15 anni e per la prima volta al ballottaggio - e Monza, dove Dario Allevi prova a essere il primo sindaco a restare in carica per due mandati.

Deve vedersela con il candidato del centrosinistra, Paolo Pilotto. Interessante anche la sfida di Sesto San Giovanni, la 'Stalingrado d'Italia' che cinque anni fa il centrodestra ha strappato al centrosinistra con Roberto Di Stefano, che cerca la riconferma contro Michele Foggetta. (ANSA).