Salvini, Lega sosterrà Fontana se si ricandida

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - In Lombardia non c'è un problema nel centrodestra, dopo i ballottaggi è previsto un incontro con i leader. Lo annuncia il leader della Lega Matteo Salvini a margine del convegno dei Giovani di Confindustria in corso a Rapallo.

Sull'ipotesi, però, che Letizia Moratti si candidi per la carica di governatore, Salvini aggiunge: "La Moratti è un assessore di centrodestra, di una giunta di centrodestra, con un governatore di centrodestra.

In Lombardia se il governatore Fontana deciderà di ricandidarsi, l'appoggio delle Lega andrà al governatore. Non ho mai visto un vicesindaco che corre contro il suo sindaco". (ANSA).