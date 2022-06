Oltre 130 chili di tabacco di contrabbando in trolley, arrestati

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato in flagranza di reato cinque persone, di cui tre donne serbe e due uomini egiziani, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri in concorso.

Nel corso di un controllo, gli agenti del Commissariato di Lambrate hanno perquisito due camere in un albergo di via Vitruvio dove alloggiavano i cinque e hanno trovato una decina di trolley contenenti con 471 stecche di sigarette dal peso di 132kg di tabacco lavorato estero privo di monopolio di Stato.

Considerato l'ingente quantitativo di tabacco e che le cinque persone in Italia sono senza fissa dimora e abituati muoversi in vari Paesi, come risultava dai vari timbri sui passaporti, gli agenti hanno ritenuto di arrestarli. (ANSA).