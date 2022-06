Fontana, servono rilasci mirati per salvare raccolto

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - "Stiamo cercando di ottenere quei rilasci mirati a salvare il raccolto in agricoltura" e "stiamo continuando a monitorare la situazione". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione dell'iniziativa 'Adotta una statua' in piazzale Cadorna a Milano.

Il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, "ha detto che dobbiamo monitorare le condizioni: se si superano certi parametri, si entra automaticamente in emergenza - ha spiegato il governatore - noi non facciamo altro che mandare i nostri dati in modo che si stabilisca se rientriamo o meno in emergenza". Il presidente ha aggiunto che "stiamo tenendo un rapporto continuo e costante con coloro che gestiscono i bacini idroelettrici che, con il confermato rilascio di 4 milioni di metri cubi nel lago di Como e 1 milione di metri cubi nel lago di Iseo, consentono di dare un po' di respiro all'agricoltura".

