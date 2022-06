Prezzi: Aldi, 48% italiani fa la spesa settimanale al discount

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Quasi un italiano su due (48%) sceglie il discount per la spesa settimanale. Offerte e promozioni restano i principali driver di scelta per circa la metà dei consumatori, che cercano "convenienza e qualità" negli acquisti. Circa il 30% si reca al discount per trovare prodotti non disponibili nei supermercati tradizionali, mentre, quasi un consumatore su quattro ci va anche per fare scorte. E' la fotografia che emerge dell'indagine di AstraRicerche commissionata da Aldi, parte del Gruppo tedesco Aldi Sud, presente in Italia da quattro anni.

Apprezzati soprattutto dai 35-44enni (54%), secondo lo studio, i discount sono sempre più in voga anche tra coloro che hanno un maggior potere d'acquisto. A influenzare gli acquisti, sono innanzitutto le promozioni (nel 45,7% dei casi), ma anche i consigli di parenti e amici, seguiti dalle recensioni online. La spesa inoltre è al centro di consigli e indicazioni tra vicini di casa, spiega l'indagine condotta su 1.019 persone tra i 15 e i 70 anni, secondo cui, il condominio rappresenta uno dei luoghi ideali del passaparola. La metà degli intervistati afferma di provare una catena di supermercati o discount se consigliata da altri. "Il punto vendita, soprattutto dopo la pandemia, è diventato un vero presidio sul territorio, in cui le persone possono sentirsi a casa e costruire solide relazioni", afferma Michael Gscheidlinger, Country Managing Director Italia di Aldi, aggiungendo che "oggi non è più solo il risparmio a convincere i consumatori ma anche concetti chiave come qualità, freschezza, Made in Italy, affidabilità e sostenibilità". Ed è proprio il condominio ad essere protagonista dell'ultima campagna pubblicitaria di Aldi, firmata McCann Worldgroup Italia, in cui "la convenienza e la qualità del 'Prezzo Aldi' destano interesse e curiosità tra i condòmini e sono protagoniste proprio delle loro chiacchiere". (ANSA).