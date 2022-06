'Pericolosi Sovversivi', storia del Psi sotto il fascismo

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - FABIO FLORINDI, 'PERICOLOSI SOVVERSIVI. STORIA DEL CENTRO SOCIALISTA INTERNO 1934-1944 (ARCADIA EDIZIONI, PP 213, EURO 14). Non tutta l'Italia si piegò alla dittatura. In tanti si chiusero in un silenzio ostinato, ma non appoggiarono mai il fascismo. Qualcuno combatté apertamente il regime. Una scelta coraggiosa quanto suicida. Su questa pagina misconosciuta si addentra il libro del giornalista Fabio Florindi, 'Pericolosi sovversivi. Storia del centro socialista interno (1934-1944)', edito da Arcadia Edizioni.

Il volume mette in luce due vicende profondamente diverse. La prima è quella del centro socialista milanese, che si sviluppa tra il 1934 e il 1939. Si tratta della prima organizzazione clandestina del Psi che cerca di ricostruire una rete socialista nel Paese schiacciato dal fascismo. Alcuni dei suoi protagonisti diventeranno un punto di riferimento nella ricostruzione dell'Italia dopo la guerra, come Rodolfo Morandi, Lucio Luzzatto, Lelio Basso e Antonio Greppi; altri saranno dei martiri della Resistenza come Eugenio Colorni ed Eugenio Curiel.

Quando il centro milanese viene smantellato ci sono un paio di anni di 'buco', poi un centro interno socialista riappare a Genova alla fine del 1941.

La nuova organizzazione fa riferimento al centro estero di Zurigo, organizzato da Ignazio Silone. Peccato che, però, a dirigerla è una spia della polizia in contatto diretto con la questura di Genova. Una storia, questa, di spionaggio e sotterfugi che intralcerà il lavoro di ricostruzione del socialismo italiano portato avanti dallo scrittore e saggista.

Un libro attento, preciso, documentato, ma allo stesso tempo di lettura facile nella tradizione del miglior giornalismo storico.

Florindi, cronista e redattore politico dell'Agi, 41 anni, nato a Pescara e milanese d'adozione, compone un quadro degli avvenimenti innovativo e interessante. (ANSA).