In Duomo Milano 80% turisti rispetto a pre-Covid

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - "Abbiamo quasi superato il Covid.

Tendenzialmente ci stiamo avvicinando a un 80% dei turisti rispetto a quello che avevamo pre-Covid. Nell'ultimo weekend abbiamo avuto numeri che superavano mediamente al giorno le 9 mila persone". Sono i dati riportati dal direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo, Fulvio Pravadelli, a margine della presentazione dell'iniziativa 'Adotta una statua' in piazzale Cadorna a Milano.

"Abbiamo circa un 20% in meno rispetto al 2019 ed è leggermente migliorata la parte incassi" ha spiegato e, dei turisti che sono tornati, "abbiamo un'incidenza degli stranieri del 70% che è in linea, più o meno, con quello che avevamo pre-Covid". Ancora "molte affluenze" si registrano di gruppi turistici, "soprattutto nella mattinata, ma durante il giorno continua un buon afflusso". Un "ottimo ritorno" si ha anche "dalle aperture serali sia del Museo che delle terrazze: stanno riscuotendo un ottimo successo". (ANSA).