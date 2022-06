F1: Alfa Romeo compie 112 anni e sfreccia per strade Milano

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Ha percorso le vie del centro per festeggiare il compleanno e rinnovare il legame con Milano. Alfa Romeo compie 112 portando la sua monoposto F1 sulle strade del capoluogo lombardo. Da piazza Duomo a Gattamelata, dove nel 1910 sorgeva il Portello, primo sito produttivo Alfa Romeo oggi sede del nuovo Flagship store del marchio, primo showroom al mondo a introdurre la nuova Brand Identity Alfa Romeo.

Il legame con Milano, del resto, è viscerale: qui 112 anni fa, con il nome Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, il marchio veniva presentato al mondo intero dando il là a una storia automobilistica dal dna di nobile sportività italiana che dal primo giorno si alimenta di passione, performance e Made in Italy.

Al volante della monoposto Valtteri Bottas, il pilota finlandese che in pochi mesi ha conquistato tutti a suon di prestazioni che gli hanno premesso di aggiudicarsi ad oggi un bottino di 46 punti e l'ottavo posto in classifica piloti. Un modo originale per risvegliare l'animo della città che si sarà domandato cosa stesse succedendo tra le strade ancora silenti.

