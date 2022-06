Auto si ribalta e prende fuoco, due morti nel Bresciano

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Due uomini di 31 e 21 anni sono morti per un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lumezzane, in provincia di Brescia. L'auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata e ha preso fuoco. In base a una prima ricostruzione viaggiava a forte velocità e chi era al volante ha perso il controllo della macchina. Il conducente è morto subito, il passeggero 21enne dopo essere stato ricoverato: fatali le ustioni riportate nel rogo. (ANSA).