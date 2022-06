(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Il maltempo ha colpito diverse zone di Milano, ma c'è chi non si è scomposto. In via Beatrice d'Este, un cittadino che si è visto bloccare la propria auto da un albero caduto, si è fatto consegnare una sedia e si è messo a leggere un libro in strada, in attesa di poter ripartire. Grazie all'intervento della Polizia locale, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, la carreggiata è stata liberata nel pomeriggio.