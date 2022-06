L'italiana a Zanzibar potrà uscire dal carcere su cauzione

(ANSA) - IL CAIRO, 23 GIU - Potranno uscire dal carcere su cauzione Francesca Scalfari e suo marito Simon Wood, in prigione a Zanzibar dal 7 giugno con l'accusa fra l'altro di riciclaggio di denaro. Lo ha appreso l'ANSA da una fonte in Tanzania. "Sono cadute le accuse che impedivano la scarcerazione, quindi possono uscire su cauzione", ha precisato la fonte riferendo del pronunciamento dell'Alta corte di Zanzibar. "Il pubblico ministero ha fatto ricorso", ha avvertito la fonte, prevedendo però un'uscita dal carcere già "fra oggi pomeriggio e domani", a seconda dei tempi del pagamento dell'importo. L'annuncio della liberazione è stato diffuso anche sulla pagina Facebook creata da amici e familiari della coppia che nei giorni scorsi avevano espresso la preoccupazione per le difficili condizioni in cui marito e moglie si trovavano nelle celle del carcere.

"Simon Wood e Francesca Scalfari possono essere rilasciati dalla prigione, ma il caso non è stato chiuso" ha confermato all'ANSA un'altra fonte precisando che il ricorso è stato presentato dal "Director of Public Prosecution" (Dpp) nei confronti del rilascio su cauzione della donna nata nel milanese e del consorte britannico. Come noto le indagini che hanno portato al processo erano partite da una denuncia fatta da due ex-soci italiani di Scalfari e Wood danneggiati da un'operazione condotta dalla coppia su quote di maggioranza di un hotel.

