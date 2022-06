Festivaletteratura torna nelle piazze, ospiti Tokarczuk e Galgut

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Si riprende le strade e le piazze di Mantova, il Festivaletteratura 2022. Nella 26/ma edizione, dal 7 all'11 settembre, il Festival dedica un focus all'Irlanda, nell'anno in cui si celebrano i cent'anni dell'Ulisse di James Joyce e tornano live i grandi e tanti autori stranieri, dalla Premio Nobel Olga Tokarczuk al vincitore del Booker Prize 2021 Damon Galgut. Festivaletteratura sarà anche scenario di una una vera e propria iniziativa "politica" che vedrà le lettrici e i lettori adolescenti di tutta Italia impegnati nella promozione di una legge di iniziativa popolare sulla lettura di cui verrà discussa la prima bozza per poi portare il testo definitivo all'attenzione delle istituzioni. Ampio spazio sarà dedicato a crisi e conflitti del nostro tempo e a come narrarli partendo dall'Ucraina con Igort, Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi, per inoltrarci con Erika Fatland nelle più remote propaggini del mondo ex-sovietico. (ANSA).