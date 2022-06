Ddl concorrenza, tassisti a Milano ancora in assemblea

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Anche oggi a Milano rimangono in assemblea (cominciata ieri) i tassisti che protestano chiedendo lo stralcio dell'articolo 10 del Ddl concorrenza. I tassisti assicurano solo le corse per persone dirette in ospedali e in caso di emergenze. Quasi tutti fermi, quindi, quelli in stazione Centrale, luogo storico di protesta dei conducenti delle auto pubbliche. (ANSA).