Pioggia su Milano, nel pomeriggio previsti temporali

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Le prime gocce di pioggia stanno iniziando a cadere su Milano, spegnendo parzialmente il caldo torrido degli ultimi giorni. Ieri - quando è piovuto per pochi minuti sia nel primo pomeriggio sia in serata - il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia aveva diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali sparsi previsti dalla tarda mattinata fino a sera.

Già ieri un flusso di aria umida, relativamente più fresca in quota, di provenienza Sud-Occidentale ha portato una corrente di aria instabile che va a investire progressivamente le zone pianeggianti: oggi sono quindi possibili rovesci di pioggia sul nodo idraulico di Milano.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile - come annunciato ieri da Palazzo Marino - è attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. (ANSA).