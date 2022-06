D'estate a Milano il cinema arriva nei quartieri su 4 ruote

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il cinema arriva nelle piazze dei quartieri milanesi, su quattro ruote. Sarà infatti un furgone a viaggiare per la città trasportando 300 sedute e un proiettore 2K, come quelli che si usano normalmente al cinema, in occasione di 'Anteo nella città', iniziativa che si terrà dal 30 giugno fino a metà settembre e che è promossa dal cinema Anteo, insieme a Fuoricinema e in collaborazione con il Comune di Milano e i Municipi cittadini.

Il cinema arriverà così anche nei quartieri della città dove l'offerta culturale audiovisiva è più scarsa. Proiezioni ci saranno a Casa Jannacci, lo storico dormitorio cittadino per i senza fissa dimora, all'anfiteatro Martesana, al Barrio's, a Villa Litta, per citare solo alcuni luoghi. La fruizione da parte del pubblico inoltre sarà ottimale, anche grazie alla qualità e alle dimensioni dello schermo, gonfiabile con base di 10 metri. L'audio sarà trasmesso in cuffia per non disturbare chi non partecipa alle proiezioni.

In programmazione ci sono i migliori titoli internazionali e italiani acclamati da pubblico e critica come È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Freaks Out di Gabriele Mainetti, Nostalgia di Mario Martone, Ennio di Giuseppe Tornatore, Ariaferma di Leonardo di Costanzo, House of Gucci di Ridley Scott, The Batman di Matt Reeves, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh e tanti altri.

I prezzi saranno popolari: i biglietti avranno un costo di 5 euro (4 euro i ridotti). (ANSA).