Musica: Rolling Stones a Milano, 'attenzione al caldo!'

"Buon giorno Milano!. Ci vediamo stasera allo Stadio San Siro! Attenzione al caldo a chi è già in coda, è roba calda": così, sui social, i Rolling Stones, da ieri a Milano, danno appuntamento agli spettatori a stasera, pubblicando la locandina del concerto e uno scatto del palco.

Quella di Milano è l'unica data italiana del tour "Sixty" voluto per festeggiare il 60esimo anniversario di carriera. Il tour, prodotto da Concerts West/AEG Presents, è partito il primo giugno da Madrid. Dopo la positività al covid che ha costretto gli Stones a saltare due date (Amsterdam - riprogrammata al 7 luglio - e Berna - cancellata), ieri sulle pagine della band sono state pubblicate le immagine del palco del Meazza in allestimento. Anche lì un riferimento al caldo milanese: "Le maestranze sono impegnate ad allestire il palco sotto il glorioso sole italiano", il messaggio che accompagna gli scatti.

