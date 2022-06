Musica: re italiano Reggaeton, Fred De Palma,a Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Il re italiano del Reggaeton, Fred De Palma, prenderà parte, domani, per la prima volta in concerto nella TicketMaster Arena al Milano Latin Festival. De Palma, nome d'arte del rapper Federico Palana, classe 1989, si avvicina alla cultura hip-hop nel 2008 partecipando a vari contest fra il capoluogo lombardo e Torino.

Nel 2010 conosce Dirty C e con lui fonda i Royal Rhymes che debuttano nel 2012 con l'album omonimo.

Il suo debutto, F.D.P., è del novembre dello stesso anno. Nel 2014 arriva il secondo lavoro 'Lettera al successo' che contiene il singolo 'Rodeo', con ospite Gué Pequeno, accompagnato da un videoclip ambientato sul set di un film dove Rocco Siffredi interpreta la parte di un tecnico. Nel 2015 esce 'Boy Fred'. Nel 2017 pubblica il suo quarto cd 'Hanglover' e poi il quinto, 'Uebe', nel 2019.

Nel 2020 è la volta di Paloma, cantato con la brasiliana Anitta, seguito il 12 marzo 2021 da Ti raggiungerò, che è diventato la colonna sonora dello spot di Wind Tre con lo showman Fiorello come protagonista. Il suo ultimo album 'Unico' pubblicato nel 2021 è di ispirazione latina, con un sound inedito in Italia. Nel 2022 esce il singolo Romance, in collaborazione con l'hitmaker Justin Quiles. Di recente la pubblicazione di PLC tape 1 (Pa' la cultura), nato dalla sua voglia di tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza dimenticare le radici del rap. In ultimo, il suo recente singolo per l'estate 'Extasi', una traccia dalle sonorità latine e urban.

De Palma ha ottenuto 23 dischi di Platino e 4 dischi d'Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Insomma ha un posto importante nel mercato latino: è posizionato tra i pochi italiani sul podio dei singoli più ascoltati in un Paese straniero. (ANSA).