Mobilità sostenibile, accordo tra Mobee e francese Miist

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - La startup milanese Mobee, fondata da Stefano Amici e Davide Morando e specializzata nel fleet management di veicoli elettrici leggeri per la logistica urbana integrata, ha siglato un accordo con Miist, azienda francese che a Milano distribuisce merci di vario genere. Nell'ambito di tale accordo, Mobee fornisce una flotta di cargo bike in grado di trasportare volumi importanti e con evidenti benefici, quali l'accesso alle zone a traffico limitato e la velocità nella consegna. Tre di questi mezzi, in particolare, sono in grado di contenere lo stesso spazio di un furgone, ma con un evidente incremento di efficienza su ore lavoro, volumi e tipologie di pacchi da consegnare.

"Si tratta di una grande opportunità per noi. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione, un secondo importante accordo dopo aver recentemente fornito una prima flotta di mezzi a Poste Italiane - commentano Amici e Morando -. Quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura con Mobee, sin da subito il nostro pensiero si è rivolto a rendere la mobilità elettrica una realtà consolidata, sicura ed ecosostenibile per ogni realtà urbana.Le aziende milanesi devono credere in queste soluzioni, un modo concreto di aiutare l'ambiente. È estremamente importante che un'azienda come Miist condivida pienamente la nostra mission, credendo nel nostro lavoro e nei valori che costituiscono la nostra azienda". (ANSA).