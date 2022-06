Maturità: Fontana, auguri ai 70mila studenti lombardi

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Sono assolutamente certo che darete una risposta eccellente per completare nel modo migliore il vostro ciclo di studi". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un video pubblicato su Facebook rivolge il suo 'in bocca al lupo' agli oltre 70.000 studenti lombardi che domani affronteranno la prima prova scritta dell'esame di maturità.

"Sono consapevole che molti di voi - prosegue Fontana - siano preoccupati dopo due anni di studio a distanza e chiusura parziale delle scuole. Sono però assolutamente convinto che, con la vostra grinta - conclude Fontana rivolgendosi ai ragazzi - sarete in grado di affrontare anche questa difficoltà". (ANSA).