In Lombardia tasso positività sale al 22,2%

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Sono 9.900 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 44.58 tamponi effettuati con un tasso di positività del 22,2%, in crescita rispetto a ieri quando era del 18,1%.

Invariati i ricoverati in terapia intensiva (16) mente crescono quelli nei reparti ordinari (+49, 638).

Nove i decessi, per un totale dall'inizio della pandemia di 40.736 morti in regione.

I nuovi casi per provincia: a Milano sono stati 3.721, di cui 1.614 a Milano città, a Bergamo 601, Brescia 1.019, Como 656, Cremona 228, Lecco 341, Lodi 177, Mantova 388, Monza e Brianza 943, Pavia 486, Sondrio 117, a Varese, infine 897. (ANSA).