Intitolato a Walter Bonatti sentiero nel Parco Lambro di Milano

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Nel Parco Lambro di Milano da oggi c'è un sentiero intitolato a uno dei più grandi alpinisti italiani, Walter Bonatti. Già sentiero urbano del Cai di Milano si snoda sulla collina in prossimità di via Feltre. Alta 143 metri, la collina è la seconda 'cima' della città dopo il Monte Stella (alto 185 metri). Dalla sua sommità si possono scorgere le cime delle Grigne e del Resegone, palestre di roccia del giovane Bonatti, che per mantenersi era stato operaio della Falck di Sesto San Giovanni.

Lombardo di nascita, Bonatti fu anche milanese d'adozione e, quando abbandonò l'attività dell'alpinismo estremo, si dedicò con grande professionalità al reportage esplorativo nelle terre più estreme del mondo. All'intitolazione del sentiero a Bonatti ha partecipato la leggenda vivente dell'alpinismo mondiale, Reinhold Messner, l'uomo che per primo al mondo ha scalato tutti gli Ottomila della terra. Proprio Messner è protagonista del film-documento 'Fratelli si diventa' di Alessandro Filippini e Fredo Valla, dedicato a Walter Bonatti.

Messner in questa occasione ha ricevuto dal Comune di Milano un riconoscimento civico su pergamena, che recita: "A Reinhold Messner per le sue leggendarie imprese alpinistiche, per le sue tante esplorazioni moderne, per il suo impegno culturale per la promozione delle montagne unitamente alla instancabile dedizione alla salvaguardia dell'ambiente naturale alpino". (ANSA).