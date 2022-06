Imprese: export lombardo da 38 mld nel primo trimestre 2022

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Nonostante i problemi con le forniture, e l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, crescono ancora i dati relativi all'export lombardo, che nel primo trimestre 2022 ha fatto registrare, a livello di merci esportate, un giro d'affari per un valore di 38,4 miliardi di euro. La domanda estera, come si legge nel report pubblicato da Unioncamere Lombardia, ha mostrato alcuni segnali di rallentamento, senza però impedire all'export della Regione di crescere ancora (+4,9% rispetto allo scorso trimestre).

Il confronto con il primo trimestre del 2021 è ampiamente positivo (+26,3%) e migliore del risultato italiano (+22,9%).

Il comparto legato ai metalli di base e prodotti in metallo rimane il principale motore della crescita dell'export lombardo (+39,2% tendenziale) con effetti positivi sulla performance della maggior parte delle province.

I flussi verso la maggior parte dei principali Paesi di destinazione delle merci che partono dalla Regione registrano incrementi tendenziali a due cifre. Questo permette di ottenere "ottimi risultati" verso tutte le aree geografiche di destinazione delle merci lombarde, in primis verso i paesi dell'Unione europea a 27 (+26%), l'America settentrionale (+37,5%) e i Paesi europei non Ue (+16,7%) che apportano i maggiori contributi positivi alla crescita complessiva.

Il valore delle importazioni, invece, cresce del 12,6% congiunturale, più intensamente rispetto a quanto registrato dalle esportazioni (+4,9%), superando i 46 miliardi di euro.

Nel commentare i dati l'assessore lombardo allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, ha parlato di "ottimi risultati", al netto "di tutti quei fattori economici e geopolitici che continuano a limitare il nostro potenziale perché imprevedibili e globali". Ad ogni modo, secondo il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio, le imprese lombarde "continuano a mostrare un'incredibile capacità di adattarsi alle condizioni economiche in continua evoluzione". (ANSA).