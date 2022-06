Covid: in Lombardia 1920 nuovi positivi e tasso del 18,1%

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Sono 1920 i nuovi positivi al covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.553 tamponi effettuati con un tasso di positività del 18,1%.

Secondo i dati forniti dalla Regione, rimangono invariati i ricoverati in terapia intensiva, 16, mentre aumentano di 33 quelli nei reparti ordinari che sono ora 589.

Dodici le vittime per un totale dall'inizio della pandemia di 40.727.

I nuovi casi per provincia: a Milano sono 817 di cui 459 a Milano città, a Bergamo 91, Brescia 187, Como 94, Cremona 53, Lecco 42, Lodi 25, Mantova 63, Monza e Brianza 181, Pavia 153, Sondrio 11 e a Varese, infine, 104. (ANSA).