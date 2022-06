Turismo: parte la campagna Visit Monza e Brianza

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Con l'avvicinarsi dei cento anni dalla creazione dell'autodromo di Monza, è partita la nuova campagna Visit Monza e Brianza per far scoprire il turismo di questa parte della Lombardia, soprattutto per quello che riguarda le attività all'aria aperta, lo sport e la natura.

Una campagna, anche su internet e via social, che passa anche dalla presenza di influencer come la conduttrice di Linea Verde Daniela Ferolla che ha trascorso una giornata nella provincia partendo proprio dall'autodromo, passando per il parco, con una biciclettata fra le cascine per concludersi alla Villa Reale.

La7 mostrerà le immagini nella puntata di Like in programma il prossimo 2 luglio.

"Ci avviciniamo a un traguardo storico, il Centenario dell'Autodromo - ha spiegato Carlo Edoardo Valli, vicepresidente della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi - e agli appuntamenti dei prossimi mesi con una nuova campagna di promozione del territorio, in continuità con le azioni avviate negli anni precedenti, per valorizzare il volto green, sportivo, outdoor e culturale di Monza e Brianza. Attraverso queste iniziative intendiamo attrarre cittadini e turisti di prossimità nello scegliere Monza e la Brianza per le esperienze e le emozioni che qui è possibile vivere". Altre iniziative della campagna di promozione che si può sintetizzare con il claim "Monza. Tutti i fuoriporta che vuoi, poco fuori Milano" sono le bici del bikesharing di Milano. Fino al 19 luglio 250 saranno brandizzate Visit Monza e Brianza . (ANSA).