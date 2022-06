Basket: Milano travolge Bologna e vince il 29mo scudetto

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - L'Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket. La squadra allenata da Ettore Messina si è aggiudicata gara 6 battendo la Virtus Bologna 81-64 e chiudendo la serie sul 4-2. Per la squadra milanese si tratta dello scudetto numero 29 della sua storia. Per Messina il quinto, che il coach ha vinto con tre squadre diverse, come solo Bianchini e Recalcati. A fine match il pubblico ha invaso il campo per la festa tricolore.

(ANSA).